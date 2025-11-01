Según informaron fuentes policiales, el hecho fue advertido por un móvil de la Comisaría Tercera que patrullaba la zona y escuchó gritos provenientes de una vivienda. Al descender, los efectivos se entrevistaron con una mujer de 46 años, quien manifestó que su pareja la había atacado físicamente y que el agresor tenía medidas restrictivas vigentes.

Ante esta situación, los uniformados procedieron a la aprehensión del individuo, que se encontraba dentro del domicilio. Luego de comunicarse con la Fiscalía en turno, se dispuso la detención formal del acusado y que la víctima fuera examinada por el médico policial, además de tomársele la denuncia correspondiente.

Fuentes del caso señalaron que la mujer manifestó en reiteradas oportunidades su reticencia a radicar la denuncia, por lo que intervino personal de la Comisaría de Minoridad y Violencia Familiar, que la asistió y dialogó con ella en el lugar.

Por disposición judicial, se iniciaron actuaciones de oficio para continuar con la investigación.