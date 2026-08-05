En horas de la mañana, personal de Comisaría Octava intervino tras ser alertado por una trabajadora del área de Higiene Urbana, quien manifestó haber sido amenazada por un hombre mientras realizaba tareas de limpieza en un terreno ubicado en inmediaciones de calles Artigas e Irazusta.

De acuerdo con lo manifestado por la denunciante, el individuo, quien se encontraba arrojando residuos en el lugar, la intimidó para que se retirara del predio, provocándole temor, por lo que solicitó la presencia policial.

Los efectivos, que realizaban recorridas preventivas en la zona, procedieron a la inmediata aprehensión del hombre, de 31 años de edad, quien fue trasladado a la Jefatura Departamental.

Informada la Fiscalía interviniente, dispuso que el aprehendido sea trasladado y alojado en la Jefatura Departamental por el supuesto delito de amenazas.