Un hombre fue detenido este jueves en Santa Elena luego de protagonizar un incidente en el edificio municipal, donde habría amenazado a trabajadores y causado preocupación entre el personal.

Según informó la Policía, el hecho ocurrió en la Municipalidad de Santa Elena, donde los efectivos fueron convocados tras recibir un aviso sobre una persona que se encontraba alterada y profiriendo amenazas contra empleados y bienes del lugar.

De acuerdo con la información policial, el hombre intentó entrar sin autorización al despacho del intendente Daniel Rossi luego de manifestar su descontento con la asistencia social que había pedido.

Fuentes de la comisaría local detallaron a AHORA que el joven de 26 años entró al Municipio y se dirigió directamente al tercer piso, donde se encuentra la Intendencia. La secretaria del presidente municipal lo habría atendido y derivado al área de asistencia social.

El protagonista del incidente habría acudido a dicha oficina pero, descontento con la respuesta que le dieron, volvió a subir. “Evadió los controles de primer y segundo piso y fue de nuevo a hablar con el intendente”, indicaron desde la comisaría, donde sñalaron que la Municipalidad no cuenta con presencial policial permanente.

Entonces la secretaria de Rossi volvió a frenarlo y explicarle cómo tenía que gestionar la asistencia, pero según definieron en la Policía, “estaba sacado y empezó a amenazarla con que iba a romper los autos y puertas”.

En ese momento la secretaria del intendente, asustada, se encerró en el despacho y llamó al 911. Cuando llegaron los policías, el joven estaba aún en el tercer piso. “Estaba alterado, pero no había roto nada ni agredido a nadie”, explicaron.

Según el reporte policial del hecho, la situación fue comunicada a la Fiscalía interviniente, que dispuso la detención del involucrado por el supuesto delito de amenazas en flagrancia.

No se pudo confirmar todavía si Rossi estaba en el despacho o en algún otro lugar del edificio municipal cuando ocurrieron los incidentes.