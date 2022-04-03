En la madrugada del domingo, un móvil de Comisaria Segunda recibió un llamado de la sala del Comando Radioeléctrico, alertando que en un domicilio de calle Tala y Eva Perón había ingresado una persona.

Los efectivos que arribaron al lugar divisaron a un sujeto llevando una garrafa en su hombro, por lo cual se logró interceptar en calle Chalup y Tala, produciéndose el secuestro de lo sustraído y al traslado del individuo a sede policial.

Posteriormente los uniformados dieron con el domicilio, de donde sustrajo el envase de gas de 10 kg., constatando una de sus puertas violentada. Poniendo en conocimiento a la Unidad Fiscal interviniente, se ordenó que el causante de 39 años de edad, fuera alojado en calidad de detenido en Jefatura Departamental.