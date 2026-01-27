Un grave caso de violencia de género se registró este lunes alrededor de las 23:00 en la Terminal de Ómnibus de Concepción del Uruguay, culminando con la detención de un hombre de 54 años y el traslado de urgencia de su pareja al hospital local. La intervención policial se produjo tras un alerta al Comando Radioeléctrico que advertía sobre una situación de agresión física en el lugar.

Al arribar a la zona, los efectivos entrevistaron a la víctima, una mujer de 39 años oriunda de la provincia de Buenos Aires. La misma denunció haber sido golpeada por su pareja y manifestó estar cursando un embarazo de tres meses, lo que activó de inmediato los protocolos de protección integral en el marco de la Ley 26.485.

Debido a una evidente inflamación en la zona del cráneo, la mujer fue trasladada al hospital, donde el médico de turno ordenó realizar una radiografía. Si bien los estudios confirmaron que las lesiones eran de carácter leve, se dispuso mantener el monitoreo preventivo dada su condición de gestación.

En la causa intervino la Fiscalía Auxiliar en turno, a cargo de la Dra. Lucía Bourlot, quien tras recibir el informe médico y los detalles del hecho, ordenó la aprehensión inmediata del agresor. El hombre fue trasladado a la Alcaidía de la Comisaría Primera, donde permanece alojado a disposición de la justicia. En el procedimiento colaboró además personal de la Comisaría de Minoridad y Violencia Familiar.