En la tarde de este jueves, personal del Comando Radioeléctrico intervino ante un hecho de hurto ocurrido en un supermercado del centro de la ciudad, ubicado en Rivadavia y Seguí.



Según informó la Policía, cuando llegaron al lugar, los efectivos se encontraron con que el personal de seguridad privada tenía demorado a un hombre de 38 años, a quien habían visto por las cámaras de seguridad colocando productos entre sus prendas.



Al advertir la situación, el sujeto descartó varios elementos que tenía en su poder. Asimismo, fue reconocido por su presunta vinculación con hechos similares anteriores.



Puesto en conocimiento el Fiscal de Propiedad en turno, dispuso la aprehensión del sospechoso y su traslado a la Jefatura Departamental, donde permanece alojado a disposición de las autoridades intervinientes.