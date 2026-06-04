Un hombre de 27 años fue detenido durante la madrugada de este jueves tras ser sorprendido fuera de su domicilio, incumpliendo una medida judicial de arresto domiciliario.

El procedimiento se llevó a cabo alrededor de la 1 de la mañana, cuando efectivos de la Comisaría Octava realizaban recorridas preventivas por la zona de calles Palavecino y Samaniego. En ese contexto, los uniformados observaron a un individuo que intentaba ocultarse detrás de un árbol.

Al identificarlo, los policías comprobaron que sobre el hombre pesaba una medida de arresto domiciliario vigente, por lo que procedieron a su inmediata aprehensión.

A raíz de la situación, se iniciaron actuaciones de oficio por el delito de quebrantamiento de arresto, con conocimiento de la autoridad judicial interviniente. Luego de las diligencias correspondientes, el detenido fue trasladado a una dependencia policial, donde quedó a disposición de la Justicia.