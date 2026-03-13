Personal policial de la Comisaría Cuarta intervino en un hecho caratulado como presunto delito de robo durante la madrugada de este viernes

Alrededor de las 04:50 horas, efectivos fueron comisionados por el Comando Radioeléctrico hacia un predio ubicado en inmediaciones de Ropelato, luego de que el sereno del lugar alertara sobre la presencia de personas desconocidas dentro del terreno.

Una vez en el sitio, los uniformados realizaron una recorrida preventiva por el perímetro, logrando observar a un hombre que transportaba distintos objetos. Tras ser reducido e identificado, se constató que se trataba de un masculino de 46 años de edad.

Entre sus pertenencias se halló una mochila que contenía un cable de aproximadamente tres metros de longitud y varias líneas con matraca.

Ante la situación, se estableció comunicación con el fiscal de turno, quien dispuso la aprehensión del individuo y el secuestro de los elementos encontrados, quedando el mismo a disposición de la Justicia mientras se continúan las actuaciones correspondientes.