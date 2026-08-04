En la mañana del martes, alrededor de las 9:00 horas, personal de Comisaria Cuarta procedió a la aprehensión de un hombre de 38 años en inmediaciones de calles Roffo y Guido Spano, en el marco de una investigación por un hecho de hurto ocurrido en una estación de servicio de las inmediaciones.

La intervención se originó tras la denuncia radicada en el día de la fecha, por una mujer de 43 años, quien se desempeña como remisera y se encontraba en el lugar, manifestando que en un descuido, dejo el automóvil sin seguro y que le habrían sustraído su cartera, con su documentación y dinero en efectivo del interior. A partir del análisis de las imágenes registradas por las cámaras de seguridad, los funcionarios lograron establecer que el aprehendido coincidía con las características físicas y la vestimenta observadas durante la comisión del ilícito..

Asimismo, se continúa trabajando para establecer la identidad del segundo hombre que aparece en las filmaciones y que habría participado del hecho.

Puesta en conocimiento la Fiscalía de Propiedad, se dispuso la aprehensión del sospechoso y su traslado a la Jefatura Departamental. Al momento de su detención, el hombre presentaba varios cortes y heridas punzocortantes en ambas manos y en la pierna derecha, manifestando que las mismas fueron producto de una pelea con su acompañante luego de cometido el hecho.

Por tal motivo fue trasladado al Hospital para recibir las curaciones correspondientes y, posteriormente, alojado en la Jefatura Departamental, donde permanece detenido a disposición de la autoridad judicial interviniente