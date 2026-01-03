Un hombre de 28 años fue detenido en la madrugada de este sábado tras protagonizar un hecho de violencia de género en inmediaciones de las calles Mosto y J. B. Justo.

El procedimiento se concretó alrededor de las 2 de la mañana, cuando personal de Comisaría Cuarta, con colaboración de Comisaría Tercera, intervino a partir de un requerimiento del Grupo Especial, luego de que vecinos alertaran sobre una situación de conflicto en la vía pública.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron que el sujeto estaba ejerciendo violencia sobre una mujer de 26 años, quien manifestó que el hombre intentaba imponer una relación en contra de su voluntad. La víctima presentaba lesiones visibles, por lo que se dio inmediata intervención a la Fiscalía en turno.

Por disposición judicial, el agresor fue aprehendido y trasladado a la Jefatura Departamental, previo examen médico y control de antecedentes personales.

En tanto, personal de la Comisaría de Minoridad asistió a la mujer, quien fue acompañada para la radicación de la denuncia correspondiente y la revisión médica. Las actuaciones continúan en el marco de la investigación.