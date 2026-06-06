En la madrugada del sábado, alrededor de las 03:45 horas, personal motorizado del Comando Radioeléctrico que se encontraba realizando recorridas preventivas en jurisdicción de Comisaría Tercera intervino en un procedimiento por infracción a la Ley Provincial de Narcomenudeo.

El hecho se inició cuando los efectivos, que circulaban por inmediaciones de calles Mosto y San Juan, intentaron identificar a un hombre. Al advertir la presencia policial, el individuo logró perderse momentáneamente de vista, por lo que se inició una recorrida por la zona para dar con su paradero.

Minutos después, en la intersección de calles Clavarino y Bolivia, los uniformados localizaron a un sujeto de similares características. Al descender del móvil para proceder a su identificación, observaron que el masculino intentó desprenderse de un frasco de color blanco, el cual cayó al suelo y se abrió, dispersando varios envoltorios de nylon que contenían una sustancia pulverulenta de color blanco.

Ante esta situación, se dio inmediata intervención a personal de la División Drogas Peligrosas, quienes realizaron las pruebas de campo correspondientes, arrojando resultado positivo para clorhidrato de cocaína. En total se secuestraron nueve envoltorios.

Puesto en conocimiento de lo sucedido, el fiscal interviniente dispuso la aprehensión del hombre de 30 años de edad y el secuestro de la sustancia estupefaciente, quedando el procedimiento encuadrado en actuaciones por presunta infracción a la Ley Provincial de Narcomenudeo N.º 10.566.