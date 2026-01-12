En la jornada del sábado, personal policial que se encontraba de recorrida de prevención, constató el daño de una vidriera en un local comercial (bazar) ubicado en la intersección de Boulevard 2 de Abril y Roffo.

Una vez presente la propietaria del comercio, advirtió la sustracción de diversos elementos del interior del local, entre ellos, una caja registradora, la suma de 8 mil pesos de dinero en efectivo, un teléfono celular, dos netbooks, y varias cajas de cigarrillos.

El domingo, y como resultado de las tareas investigativas llevadas a cabo por personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal, se logró obtener una orden de allanamiento y registro domiciliario, emanada del Juzgado de Transición y Garantías N° 2 de Gualeguaychú.

El procedimiento se realizó en un inmueble ubicado en calle Gutemberg, entre Juan B. Justo y T. Margalot, habitado por un individuo de 44 años de edad, quien cuenta con amplios antecedentes penales. El allanamiento arrojó resultado positivo, logrando el secuestro de prendas de vestir, varios paquetes de cigarrillos, los cuales guardan estrecha relación con el hecho investigado.

Asimismo, durante la irrupción, el individuo intentó agredir al personal del grupo especial mediante un arma blanca, siendo rápidamente reducido y puesto a disposición de la Fiscalía interviniente, continuando con la investigación a fin de determinar si el mismo estaría vinculado a otros hechos delictivos ocurridos en los últimos tiempos.