La detención tuvo lugar el miércoles a la tarde y participó personal policial de la Jefatura. El hombre en cuestión registraba un pedido de captura vigente en la provincia de Buenos Aires.

El procedimiento se inició a requerimiento de la Delegación Departamental de Investigaciones de Avellaneda (Bs. As.), desde donde se solicitó la localización y detención de un sujeto de 44 años de edad, sobre quien pesaba un pedido de detención vigente por los delitos de abuso sexual (dos hechos) y amenazas.

De acuerdo con la investigación en curso, se estableció que el individuo poseía un teléfono celular que impactaba en antenas ubicadas en la zona céntrica de esta ciudad. En virtud de ello, y tras desplegarse un operativo de búsqueda, efectivos del Comando Radioeléctrico lograron interceptar al sujeto cuando caminaba por inmediaciones de Pronunciamiento y M. Bernard (Costanera).

El detenido fue trasladado a sede policial, donde quedó alojado a disposición de la Justicia interviniente.