Siendo las 19:10 horas, personal del Comando Radioeléctrico procedió a la demora de un hombre de 38 años de edad en la intersección de calles Rioja y 9 de Julio, quien habría quebrantado el arresto domiciliario que cumplía en el marco de una causa caratulada “S/Hurto”, dispuesta por el Juzgado de Garantías Nº 2.

El hombre había sido detenido anteriormente, y debía cumplir arresto domiciliario. Según fuentes policiales, posee frondoso prontuario policial y penal. Seguidamente, el Comando comisionó a personal de Comisaría Tercera para que prosiga con las actuaciones de rigor. Puesto en conocimiento el Fiscal en turno, dispuso la aprehensión del sujeto y que sea alojado en Jefatura.