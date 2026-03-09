Personal de Comisaría Cuarta, con la colaboración de Comisaría Tercera, División Investigaciones e Inteligencia Criminal y el Grupo Especial, llevó adelante en las primeras horas de este lunes un allanamiento con resultado positivo en un domicilio ubicado en inmediaciones de las calles Juan B. Justo y Misiones.

La medida fue dispuesta por el Juzgado de Transición y Garantías N° 1 de Gualeguaychú, en el marco de un hecho ocurrido el día de ayer, donde se investigan los delitos de Amenazas Agravadas por el Uso de Arma de Fuego, Abuso de Armas y la posible Portación y/o Tenencia Ilegítima de Arma de Fuego.

La investigación se inició a partir de una denuncia radicada en Comisaría Tercera por una mujer de 52 años, quien manifestó que un hombre, junto a otro individuo, la habría amenazado utilizando un arma de fuego.

Como resultado del procedimiento, se logró la detención de un sujeto de 41 años, considerado de interés en la causa. Asimismo, se procedió al secuestro de un arma de fuego tipo revólver calibre .38, con capacidad para seis cartuchos, la cual presentaba cuatro municiones colocadas, faltando dos.

El detenido fue trasladado a Jefatura Departamental, donde fue examinado por el médico policial y posteriormente quedó alojado a disposición de la magistratura interviniente.