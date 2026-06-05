Durante las últimas horas, personal policial llevó adelante dos intervenciones que culminaron con la detención de dos hombres, uno por resistencia a la autoridad y otro por un pedido de captura vigente en una causa por robo.

El primero de los hechos ocurrió el jueves por la noche, alrededor de las 21:05, cuando efectivos de Comisaría Primera que realizaban recorridas preventivas fueron alertados por vecinos sobre la presencia de un hombre que merodeaba la zona de Avenida Parque y presuntamente intentaba abrir vehículos estacionados probando las manijas de las puertas.

Al llegar al lugar, los uniformados localizaron a un individuo que coincidía con las características aportadas. El hombre fue interceptado en Avenida Parque, casi Del Valle, y al intentar identificarlo reaccionó de manera agresiva, insultando al personal policial y lanzando un golpe de puño contra los efectivos con la intención de impedir el procedimiento.

Ante esta situación, los agentes procedieron a reducirlo e identificarlo. Se trataba de un hombre de 44 años que se encuentra en situación de calle. Tras informar lo sucedido a la Fiscalía Auxiliar de Propiedad, se dispuso su aprehensión por el delito de resistencia a la autoridad.

Por otra parte, durante la madrugada de este viernes, personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal concretó la detención de un hombre de 27 años que registraba un pedido de captura vigente en el marco de una causa por robo.

El procedimiento se desarrolló en calle 3 de Febrero, entre Goldaracena y Tala, donde los efectivos lograron identificar al sospechoso mientras se encontraba en la vía pública. Desde la fuerza se informó que el día anterior se había realizado un allanamiento en su domicilio para intentar localizarlo, aunque con resultado negativo.

Las tareas investigativas posteriores permitieron establecer su paradero y concretar la detención. Luego de las diligencias correspondientes, el hombre fue trasladado a una dependencia policial, donde quedó alojado a disposición del Tribunal de Juicios y Apelaciones de la ciudad.