Alrededor de las 4.30 horas, personal de Comisaría Segunda detuvo a un sujeto en inmediaciones de calles Italia y Joaquín V. González.



El accionar policial se inició a raíz de un aviso recibido por el Comando Radioeléctrico, mediante el cual se informaba sobre un hombre que se encontraba intentando abrir vehículos estacionados en la vía pública, aportándose características físicas y vestimenta del mismo.



Con los datos obtenidos, los efectivos localizaron a un individuo de similares características en inmediaciones de las calles Buenos Aires y Presidente Perón. Posteriormente, desde un domicilio de la zona salió corriendo otro hombre quien fue demorado e identificado en inmediaciones de Avenida Parque y Eva Perón.



Tras las averiguaciones realizadas, se estableció que el sujeto estaría vinculado a un hecho delictivo ocurrido en jurisdicción de Comisaría Segunda.



Informada la Fiscalía en turno, se dispuso la aprehensión del involucrado, tratándose de un hombre de 30 años en situación de calle, quien quedó alojado a disposición de la Justicia.