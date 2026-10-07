Durante la madrugada de este miércoles, personal de la Comisaría Segunda intervino ante un presunto intento de hurto registrado en inmediaciones de España y Ameghino, alrededor de las 06.20 horas.

Los efectivos acudieron luego de que una mujer de 40 años advirtiera la presencia de un hombre en el interior de su vivienda. Al arribar al lugar, el personal policial tomó contacto con un efectivo motorizado que se encontraba de recorrida en las inmediaciones, que había llegado previamente y tenía reducido al sospechoso.

Según manifestó la damnificada, había escuchado ruidos provenientes del patio de su vivienda y, al levantarse, observó a un hombre que intentaba sustraerle elementos a través una ventana, la cual había quedado abierta.

El sospechoso, un hombre de 22 años que se encontraría en situación de calle, y ya tiene antecedentes, fue aprehendido y trasladado hacia la Jefatura Departamental, quedando a disposición de la autoridad judicial interviniente por el hecho caratulado como tentativa de hurto.