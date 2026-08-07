Alrededor de las 5 de la madrugada, personal de Comisaría Segunda, realizaba recorridas de prevención cuando observó a un hombre caminando por la costa del canal del Munilla, en inmediaciones de las calles Camila Nievas y Tala.



Al advertir la presencia del móvil policial, el individuo intentó darse a la fuga, siendo rápidamente interceptado e identificado. Durante el procedimiento se constató que transportaba diversas herramientas de construcción, sin poder acreditar su legítima propiedad o procedencia.



Informada la Fiscalía de Propiedad en turno, se dispuso la aprehensión del hombre, de 44 años, el secuestro de los elementos y su traslado a la Jefatura Departamental Gualeguaychú, donde permanece alojado a disposición de las autoridades judiciales intervinientes, mientras se llevan adelante las actuaciones tendientes a establecer la propiedad y procedencia de los efectos secuestrados.