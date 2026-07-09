En la noche del miércoles, personal del Comando Radioeléctrico intervino en inmediaciones de calles San Juan y Bolivia tras ser alertado sobre un hecho de violencia familiar.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron que un hombre de 54 años habría intentado agredir a sus hijas, situación que no llegó a concretarse gracias a la intervención de otros familiares presentes.

Puesta en conocimiento la Fiscalía de Género, se dispuso la aprehensión del involucrado, quien fue trasladado a sede policial y quedó alojado a disposición de la autoridad judicial interviniente.