En las últimas horas del miércoles, efectivos de la División Unidad Operativa Federal Gualeguaychú ,dependiente de la Superintendencia de Agencias Federales de Investigación de la Policía Federal Argentina, detuvieron a un joven de 28 años que se encontraba prófugo en una causa por abuso sexual agravado.

El procedimiento se inició a partir de controles periódicos realizados en el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP), una plataforma digital que centraliza información sobre pedidos de captura, restricciones y medidas judiciales en todo el país. A partir de esos relevamientos, los agentes avanzaron con tareas investigativas para reconstruir los movimientos del sospechoso dentro de la ciudad.

La orden de detención había sido emitida por el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguaychú. Tras varios días de seguimiento, los investigadores lograron determinar los lugares que frecuentaba el acusado y, finalmente, concretaron su detención el miércoles por la tarde.

Una vez aprehendido, el joven fue trasladado a la Jefatura Departamental, donde permanece alojado a disposición de la Justicia.