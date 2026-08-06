En la madrugada de este jueves, personal policial de Comisaría Segunda intervino en un procedimiento por el presunto delito de desobediencia judicial, en inmediaciones de las calles Montevideo y Concordia.

El hecho se originó a raíz de la activación de un Botón Antipánico (BAP), por parte de una mujer de 28 años.

La denunciante, que se comunico con el Comando Radioeléctrico, informó que su expareja, un hombre de 39 años, se encontraba dentro de su domicilio, por lo que se dispuso el envío de personal policial y motorizados en apoyo.

Al arribar al lugar, los efectivos encontraron al hombre en el interior de la vivienda, en un estado de exaltación, mientras la mujer le solicitaba que se retirara. Al intentar abandonar el domicilio, el mismo fue aprehendido, en comunicación con la fiscalía en turno, dispuso las diligencias de rigor.