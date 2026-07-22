En el marco de una investigación judicial por los delitos de amenazas calificadas por el uso de armas, acumulada a otra causa por violación de domicilio y otros, personal de Comisaría Sexta, mientras realizaba recorridas preventivas, localizó a un hombre de 28 años sobre las calles De Elías y Bomberos Voluntarios.



Sobre el mismo pesaba una orden de detención vigente, por lo que fue inmediatamente puesto a disposición de la autoridad judicial interviniente, quedando alojado en sede policial.