En horas de la madrugada de este martes, personal policial de Comisaría Tercera, mientras realizaba recorridas de prevención en inmediaciones de calles Rodó y Arroyo Gaitán, procedió a la identificación de un ciudadano de 33 años.

Durante el procedimiento de palpado preventivo, los uniformados constataron que el individuo llevaba entre sus prendas un paquete de cigarrillos, en cuyo interior se hallaron 56 envoltorios tipo “cebollines” conteniendo sustancia pulverulenta blanca, la cual, tras ser sometida a test orientativo por el personal de la División Drogas Peligrosas, arrojó resultado positivo para cocaína, con un peso total de 11,9 gramos, listos para su comercialización.

Ante el hallazgo, se procedió al secuestro de la sustancia y a la detención del involucrado, quien quedó alojado a disposición de las autoridades judiciales competentes.