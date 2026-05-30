En la madrugada de este sábado, personal del Comando Radioeléctrico intervino tras recibir un llamado telefónico que alertaba sobre un hecho delictivo ocurrido en un puesto de diarios ubicado en la intersección de las calles Bolívar y Rocamora.

De acuerdo con la información aportada por el denunciante, un hombre habría provocado daños en el comercio y posteriormente se retiró del lugar. Durante la comunicación, también se brindaron detalles sobre las características físicas y la vestimenta del sospechoso, quien habría escapado en dirección oeste por calle Bolívar.

A partir de estos datos, la Policía desplegó un operativo de búsqueda en la zona con el objetivo de localizar al presunto autor del hecho. Minutos más tarde, efectivos policiales lograron identificar a un hombre de 53 años en inmediaciones de las calles Bolívar y Constitución, cuyas características coincidían con las descriptas previamente por el denunciante.

Al momento de realizar la identificación, los uniformados constataron que el sujeto llevaba consigo varios libros y otros elementos de similares características. Ante esta situación, los objetos fueron secuestrados de manera preventiva para determinar su procedencia.

Tras tomar conocimiento de lo ocurrido, la Fiscalía en turno dispuso la aprehensión del hombre por el supuesto delito de tentativa de robo. Asimismo, ordenó su traslado a la dependencia policial correspondiente, donde permanece alojado a disposición de la autoridad judicial competente mientras avanzan las actuaciones y se esclarecen las circunstancias del hecho.