En horas de la madrugada de este jueves, alrededor de la 01:00, personal del Comando Radioeléctrico intervino en inmediaciones de calles Rodó y Arroyo Gaitán, a raiz de un procedimiento de identificacion de rutina.

Durante el operativo, los efectivos interceptaron a un hombre de 40 años, quien al ser identificado presentaba entre sus prendas diversos elementos de interés.

Como resultado del palpado preventivo, se procedió al secuestro de 29 envoltorios de nailon con sustancia polvorienta blanca, ante esta situación, se dio inmediata intervención a personal de la División Drogas Peligrosas, quienes realizaron las diligencias, finalmente identificada como cocaína, con un peso total de 4 gramos, así como un envoltorio con bicarbonato y la suma de 47.000 pesos argentinos en efectivo.

Informado el Agente Fiscal de turno, se dispuso la aprehensión del sujeto, quien quedó a disposición de la Justicia interviniente.