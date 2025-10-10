Un hombre y una mujer oriundos de Buenos Aires fueron detenidos acusados del delito de extorsión, luego de ser sorprendida en plena transacción con la víctima, un vecino de Gualeguaychú. Según se informó, el hombre había sido contactado a través de la red social Facebook y citado en el Parador de Ceibas, donde debía entregar una importante suma de dinero bajo amenazas.

El operativo fue coordinado por personal de la Delegación de Inteligencia Criminal e Investigaciones de Prefectura Gualeguaychú y de Prefectura Paranacito, que lograron interceptar a los sospechosos inmediatamente después de concretarse el intercambio. Ambos fueron reducidos y detenidos en el lugar, quedando a disposición de la Justicia.

Esta modalidad de delito a través de redes sociales es cada vez más común, donde los delincuentes se hacen pasar por otras personas o utilizan perfiles falsos para establecer contacto con las víctimas y luego exigir dinero bajo amenaza de difundir información o imágenes privadas. Las autoridades recomiendan evitar compartir datos personales y denunciar de inmediato cualquier intento de este tipo.

El sujeto está detenido en la Jefatura Departamental, y la mujer en la Comisaría de la Minoridad y la Familia. La causa está a cargo de la Unidad Fiscal Gualeguaychú, bajo la intervención del fiscal auxiliar Lucas Pascual, quien dispuso las diligencias correspondientes para avanzar con la investigación. El día de mañana, el juez determinará hasta cuándo será la prisión preventiva.