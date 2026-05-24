Dos personas fueron detenidas este sábado por la tarde en el marco de una investigación por un robo ocurrido en la zona de calle Belgrano al 700. El procedimiento estuvo a cargo de personal de Comisaría Tercera, con apoyo de efectivos de la Sección Comando Radioeléctrico.

Según se informó, el operativo se inició alrededor de las 14:30, luego de que la Policía tomara conocimiento del ilícito. A partir de los datos aportados por la víctima, los uniformados realizaron recorridas preventivas por distintos sectores cercanos con el objetivo de localizar a los sospechosos.

Fue así que, en la intersección de 1° de Mayo y Salaberry, los efectivos identificaron a un hombre cuyas características coincidían con las descriptas por el damnificado. El sospechoso ingresó a una vivienda en construcción y, al ser interceptado por el personal policial, se constató que estaba acompañado por una mujer.

Durante la identificación, los funcionarios advirtieron que ambos tenían en su poder una bolsa de consorcio negra. Al exhibir su contenido, encontraron varias zapatillas nuevas y sin uso, elementos que serían de interés para la causa y estarían vinculados al robo que se investigaba.

Ante esta situación, se dio intervención al Fiscal de Propiedad en turno, quien dispuso la aprehensión de las dos personas involucradas: un hombre de 33 años y una mujer de 36.

Tras las actuaciones correspondientes, ambos fueron trasladados a la Jefatura Departamental. Allí, el hombre quedó alojado en esa dependencia, mientras que la mujer fue derivada a la Comisaría del Menor, quedando ambos a disposición de la Justicia.