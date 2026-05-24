En horas de la mañana de este domingo, personal policial que se encontraba de recorrida jurisdiccional fue alertado por un vecino sobre una presunta venta de estupefacientes en la vía pública, en las inmediaciones de Bolivia y Clavarino.

Ante esta situación, efectivos policiales junto a personal motorizado se hicieron presentes en el lugar, donde localizaron a dos sujetos (según se interpreta del reporte policial, uno de ellos sería menor de edad), quienes intentaron arrojar distintos elementos hacia el interior de una vivienda al advertir la presencia policial.

Al proceder a su identificación y posterior palpado preventivo, se constató que llevaban entre sus prendas varios elementos vinculados a la comercialización de estupefacientes, entre ellos envoltorios con sustancia en polvo, frascos plásticos con dosis fraccionadas, dinero en efectivo, envoltorios con sustancia vegetal y un teléfono celular.

Se dio inmediata intervención a la Fiscalía en turno, que dispuso la aprehensión de ambos involucrados y el traslado del menor de edad a la Comisaría del Menor y la Mujer. Asimismo, tomó intervención personal de la División Drogas Peligrosas, que realizó las diligencias de rigor y el secuestro de los elementos.

Como resultado del procedimiento se secuestraron 79 envoltorios de nylon conteniendo clorhidrato de cocaína y envoltorios con cannabis sativa.