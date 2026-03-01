VIOLENCIA DE GÉNERO
Detuvieron a un joven acusado de agredir a su pareja en la vía pública tras una discusión que se originó en el Carnaval
Un joven de 27 años fue aprehendido durante la madrugada del domingo luego de ser acusado de agredir físicamente a su pareja en un hecho ocurrido en la vía pública, tras retirarse ambos del evento Carnaval del País.
El procedimiento fue realizado por personal de la Sección Comando Radioeléctrico alrededor de las 4.30, en inmediaciones de calles Mosto e Ituzaingó, luego de que se alertara sobre una situación de violencia de género.
De acuerdo a lo manifestado por la víctima, una mujer de 36 años, momentos antes se encontraba junto al agresor presenciando el espectáculo en el Corsódromo, donde el hombre habría comenzado a protagonizar escenas de celos. A raíz de la discusión, ambos decidieron retirarse del lugar por separado.
Sin embargo, mientras caminaban por la zona, volvieron a cruzarse en inmediaciones de calles Mosto y Colombo. En ese momento, el joven le habría propinado un golpe con la mano abierta en el rostro mientras la insultaba.
La mujer continuó su marcha hasta la intersección de Mosto e Ituzaingó, donde el agresor la tomó del cuello, situación que fue advertida por personas que se encontraban en el lugar y que acudieron rápidamente en su ayuda.
Tras la intervención policial y con conocimiento de la Fiscalía de Género en turno, se dispuso la inmediata aprehensión del acusado, quien fue trasladado a sede policial y quedó a disposición de la Justicia.
En el marco de las actuaciones, la víctima fue trasladada a Jefatura Departamental para radicar la denuncia correspondiente y examinada por el médico policial. Posteriormente, fue derivada a la Comisaría de la Mujer, donde se le instaló un Botón Antipánico (BAP) como medida de protección.