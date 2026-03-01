El procedimiento fue realizado por personal de la Sección Comando Radioeléctrico alrededor de las 4.30, en inmediaciones de calles Mosto e Ituzaingó, luego de que se alertara sobre una situación de violencia de género.

De acuerdo a lo manifestado por la víctima, una mujer de 36 años, momentos antes se encontraba junto al agresor presenciando el espectáculo en el Corsódromo, donde el hombre habría comenzado a protagonizar escenas de celos. A raíz de la discusión, ambos decidieron retirarse del lugar por separado.

Sin embargo, mientras caminaban por la zona, volvieron a cruzarse en inmediaciones de calles Mosto y Colombo. En ese momento, el joven le habría propinado un golpe con la mano abierta en el rostro mientras la insultaba.

La mujer continuó su marcha hasta la intersección de Mosto e Ituzaingó, donde el agresor la tomó del cuello, situación que fue advertida por personas que se encontraban en el lugar y que acudieron rápidamente en su ayuda.

Tras la intervención policial y con conocimiento de la Fiscalía de Género en turno, se dispuso la inmediata aprehensión del acusado, quien fue trasladado a sede policial y quedó a disposición de la Justicia.

En el marco de las actuaciones, la víctima fue trasladada a Jefatura Departamental para radicar la denuncia correspondiente y examinada por el médico policial. Posteriormente, fue derivada a la Comisaría de la Mujer, donde se le instaló un Botón Antipánico (BAP) como medida de protección.