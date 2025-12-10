La actuación comenzó tras un llamado anónimo que alertó sobre una joven de 21 años que recibía golpes por parte de su pareja. Los móviles policiales llegaron de inmediato y entrevistaron a la víctima, quien señaló que el agresor —un hombre de 25— rompió su teléfono celular durante una discusión y luego la tomó del cuello para arrojarla al piso.

Los efectivos constataron lesiones visibles en el cuello y la joven también informó haber recibido un golpe en la cabeza.

Por disposición de la fiscal de Género, el agresor quedó aprehendido. Además, se tomaron declaraciones a la madre de la víctima y a la amiga que realizó el aviso telefónico. La joven fue trasladada junto a su madre para radicar la denuncia y recibir asistencia.