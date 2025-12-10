VIOLENCIA DE GÉNERO
Detuvieron a un joven acusado de tomar del cuello y golpear a su pareja en plena calle
El Comando Radioeléctrico intervino este miércoles por la tarde en un episodio de violencia de género ocurrido cerca de las 17.10 en la zona de Doello Jurado e Italia.
La actuación comenzó tras un llamado anónimo que alertó sobre una joven de 21 años que recibía golpes por parte de su pareja. Los móviles policiales llegaron de inmediato y entrevistaron a la víctima, quien señaló que el agresor —un hombre de 25— rompió su teléfono celular durante una discusión y luego la tomó del cuello para arrojarla al piso.
Los efectivos constataron lesiones visibles en el cuello y la joven también informó haber recibido un golpe en la cabeza.
Por disposición de la fiscal de Género, el agresor quedó aprehendido. Además, se tomaron declaraciones a la madre de la víctima y a la amiga que realizó el aviso telefónico. La joven fue trasladada junto a su madre para radicar la denuncia y recibir asistencia.