Un joven de 20 años fue detenido en el marco de la investigación por un robo ocurrido el pasado 16 de septiembre en un local comercial de la calle Alsina al 800, donde un delincuente ingresó encapuchado, amenazó con un arma blanca al comerciante y escapó con dinero de la caja.

La detención se concretó luego de un allanamiento realizado por personal de la Comisaría Cuarta en una vivienda ubicada en la zona de Federación y Schachtel.

Según informó la Policía, la investigación se inició a partir de la denuncia presentada por la víctima, quien manifestó haber sido abordada por un hombre que le sustrajo dinero en efectivo.

El hecho había ocurrido poco después de las 10 de la mañana del miércoles 16 de septiembre. De acuerdo con la información conocida tras el asalto, el delincuente ingresó al comercio encapuchado y amenazó al dueño con un cuchillo. La víctima intentó evitar el robo y llegó a forcejear con el asaltante, aunque finalmente el hombre logró apoderarse del dinero que había en la caja registradora y escapó.

Tras la denuncia, los investigadores comenzaron a reconstruir el recorrido realizado por el autor del hecho, entre otras medidas a partir del análisis de cámaras de seguridad.

Como resultado de las tareas investigativas y con intervención de la autoridad judicial competente, se autorizó un allanamiento y registro domiciliario en una vivienda ubicada en las calles Federación y Schachtel.

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron prendas de vestir que, según indicó la Policía, estarían directamente relacionadas con el hecho, además de otros elementos considerados de interés para la causa.

En el mismo operativo fue detenido un joven de 20 años, señalado como presunto autor del robo. Tras su detención, fue trasladado a una dependencia policial y quedó a disposición de la Justicia.

La investigación continúa ahora bajo intervención judicial para determinar las circunstancias del hecho y avanzar en las actuaciones correspondientes.