Según se informó, efectivos de la Motorizada se encontraban realizando una identificación de rutina a un joven de 20 años, cuando este reaccionó de manera violenta. En un primer momento, el individuo habría intentado arrojar un manotazo hacia uno de los funcionarios policiales, aunque sin llegar a impactarlo. Sin embargo, lejos de calmarse, comenzó a forcejear con el personal interviniente, lo que obligó a los agentes a reducirlo para evitar mayores incidentes.

Cabe recordar que los procedimientos de identificación forman parte de los operativos preventivos que se realizan de manera habitual en distintos puntos de la ciudad, especialmente durante la madrugada, con el objetivo de prevenir hechos delictivos y preservar el orden público en espacios concurridos, como la Plaza San Martín.

Tras ser controlado, el joven fue aprehendido y trasladado a sede policial para su correcta identificación. Por disposición de la Fiscalía en turno, se dio intervención al médico policial y se dispuso la continuidad de las diligencias de rigor.