Personal de la Comisaría Tercera intervino en el domicilio de una mujer de 39 años, desde donde realizó el traslado de su hijo, un joven de 21 años, con el objetivo de efectuar su correcta identificación. El procedimiento se llevó adelante luego de que el muchacho fuera reconocido por efectivos policiales al analizar las cámaras de seguridad de un comercio.

Según informaron fuentes policiales, se mantuvo comunicación inmediata con la autoridad judicial, a la que se puso en conocimiento sobre la posible vinculación del joven con dos hechos de hurto: uno ocurrido en un kiosco ubicado en jurisdicción de la Comisaría Tercera y otro en un comercio polirrubro correspondiente a Comisaría Cuarta.

Por orden de la Fiscalía, se dispuso la realización de las diligencias de identificación y del examen médico de rigor. Concluidos los trámites, se determinó que el joven recuperara la libertad, conforme a la normativa vigente.