En el marco de tareas investigativas llevadas adelante por personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal de la Jefatura Departamental Gualeguaychú, lograron localizar en la vía pública a un hombre de 22 años sobre quien pesaba un pedido de captura vigente, dispuesto en el marco de un legajo judicial por una causa de supuesto abuso sexual, en la que había sido declarado en rebeldía y ordenada su detención.

Al momento de su ingreso a la Jefatura, durante la requisa de sus pertenencias, se detectó oculto en el calzado un envoltorio que contenía una sustancia de color blanco con aspecto de "piedra".

Ante esta situación, intervino personal de la División Drogas Peligrosas, que realizó el correspondiente test orientativo de campo, el cual arrojó resultado positivo para cocaína.

Como resultado del procedimiento, y con conocimiento de la fiscalía en turno, se secuestro de dicho envoltorio, con un peso total de 8,7 gramos de cocaína, iniciándose las actuaciones de rigor por el delito de tenencia de estupefacientes.