En horas de la tarde, personal policial de Comisaría Tercera llevó adelante un procedimiento de allanamiento y registro domiciliario en el marco de una causa judicial en trámite por el supuesto delito de lesiones agravadas, en la que se detuvo a un joven de 23 años de edad.

La medida fue dispuesta por la autoridad judicial competente y se concretó en una vivienda ubicada en la jurisdicción de la dependencia. Durante el procedimiento se notificó al morador del lugar y se procedió al secuestro de distintos elementos de interés para la investigación, entre ellos una motocicleta tipo CG Titán, y prendas de vestir.

El operativo arrojó resultados positivos, quedando los elementos secuestrados a disposición de la Justicia, continuándose con las actuaciones correspondientes en el marco de la causa.