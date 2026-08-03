En horas de la madrugada de este lunes, personal de Comisaría Sexta intervino a raíz de un llamado telefónico efectuado por una mujer, quien manifestó que su hijo se encontraba agrediéndola verbalmente y que existían medidas judiciales vigentes entre ambas partes.

Los efectivos se hicieron presentes en inmediaciones de calle Angeleli al 1200, donde localizaron al hombre señalado.

Tras poner en conocimiento de la situación a la Fiscalía de Género en turno, se dispuso la aprehensión de un hombre de 29 años por el supuesto delito de Violencia Familiar.

El aprehendido fue trasladado a sede policial, donde quedó alojado a disposición de la autoridad judicial competente.