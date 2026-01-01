El hecho ocurrió cerca de las 10.40, cuando personal de Comisaría Tercera acudió al lugar tras un aviso del Comando Radioeléctrico. Al arribar, los efectivos encontraron al joven en el patio delantero del domicilio. La mujer indicó que se trataba de su hijo, quien la había amenazado pese a contar con restricciones vigentes.

La situación fue informada al fiscal en turno, quien dispuso la aprehensión del individuo. Durante la requisa personal previa a su ingreso al penal, se hallaron en uno de sus bolsillos dos envoltorios con sustancias de color verdoso y blanco.

Ante esta situación, la Fiscalía dio intervención a la División Drogas Peligrosas. Tras realizar el test de campo, se confirmó que la sustancia correspondía a Cannabis Sativa, con un peso total de 6,4 gramos.

Desde la Policía se informó además que el detenido presentaba un estado de exaltación, mantuvo conductas agresivas hacia el personal policial e intentó autolesionarse al golpearse contra una pared.