Este sábado al mediodía, oficiales de la Comisaría Octava respondieron ante una denuncia radicada por una mujer de 52 años, quien manifestó que su hijo, de 25, se había presentado en su domicilio del barrio Molinari y la habría agredido con un arma blanca, produciéndole un corte en la zona del cuello.

Según informó la Policía, tras el violento incidente, el joven se retiró del lugar y la damnificada fue trasladada a la dependencia policial a fin de radicar la correspondiente denuncia y recibir asistencia médica. Por fortuna, sólo tuvo lesiones de carácter leve.

Puesta en conocimiento de lo sucedido, la Fiscalía de Género dispuso las actuaciones de rigor y que, en caso de ser localizado el involucrado, se procediera a su aprehensión.

En ese contexto, horas más tarde, los efectivos lograron localizar y detener al joven en inmediaciones de las calles Julio Irazusta y Galeano.

Finalmente, el muchacho fue trasladado y alojado en Jefatura Departamental Gualeguaychú, donde quedó a disposición de la autoridad judicial interviniente.