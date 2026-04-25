Un joven de 25 años fue aprehendido en la noche de este viernes en el marco de un hecho de hurto en flagrancia, luego de ser sorprendido con elementos que habían sido sustraídos minutos antes en la vía pública.

El procedimiento se desarrolló alrededor de las 21:40 horas en las inmediaciones de Hernández y Bolívar, cuando personal policial de la Comisaría Primera que se encontraba realizando recorridas preventivas fue alertado por dos personas que circulaban en una moto. De acuerdo a lo informado, estos testigos indicaron que un individuo vestido con una campera negra con capucha y pantalón corto, que se desplazaba en bicicleta, había sustraído dos cubiertas de automóvil en Cafferata, entre Jujuy y Rioja.

Con la descripción aportada, los uniformados iniciaron un rastrillaje por la zona con el objetivo de dar con el sospechoso. Minutos más tarde, lograron localizar a un sujeto que coincidía plenamente con las características señaladas, quien circulaba en bicicleta transportando dos cubiertas colocadas sobre el manubrio.

Ante esta situación, los efectivos procedieron a interceptarlo e identificarlo en el lugar. Tras corroborar los datos y en comunicación con el fiscal de propiedad en turno, se dispuso la aprehensión del individuo, así como también el secuestro de los elementos sustraídos, los cuales serán restituidos a su propietario. El joven quedó a disposición de la Justicia mientras se continuaron con las actuaciones correspondientes para esclarecer completamente el hecho.