Este lunes por la noche, alrededor de las 23:00, personal de la Comisaría Primera detuvo a un hombre de 38 años en las inmediaciones de Hernández y Andrade.

El procedimiento se realizó cumpliendo un pedido de detención vigente en una causa por delito de robo, con modalidad de arrebato, que había tenido lugar el domingo en las inmediaciones San Martin y Hernández.

El hombre fue localizado por los efectivos policiales y se entregó de manera voluntaria, tras ser notificado de los motivos de la medida judicial.

Informado el fiscal de turno sobre el procedimiento, dispuso el traslado del aprehendido a la Jefatura Departamental, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.