Un grupo de activistas de Greenpeace fue detenido luego de ingresar al perímetro del Congreso y realizar una intervención en las escalinatas, en rechazo a la modificación de la Ley de Glaciares que se debate en el Senado. Los manifestantes saltaron una de las rejas del edificio antes de ser interceptados por personal de seguridad.

Los manifestantes se ubicaron en el ingreso principal del Palacio Legislativo y desplegaron carteles con consignas dirigidas a los senadores en rechazo a la reforma en debate. Desde la organización señalaron que se trató de una acción “pacífica y simbólica” destinada a advertir sobre el impacto que, a su entender, tendría la modificación de la Ley de Glaciares en la seguridad hídrica del país. También cuestionaron las detenciones y las vincularon al clima de discusión parlamentaria sobre la protección del agua como recurso estratégico.

“El proyecto que se discute implica debilitar los presupuestos mínimos que durante más de quince años protegieron a los glaciares como reservas de agua dulce. No es un detalle técnico, sino una posible reducción del estándar nacional que hoy garantiza su resguardo”, afirmaron desde la organización. Además, consideraron que la iniciativa redefine el alcance de la protección sobre glaciares y ambiente periglacial, traslada definiciones centrales a las provincias y condiciona la tutela de esas áreas a criterios de “función hídrica demostrable”. Según sostienen, la aprobación de la norma podría introducir mayor "discrecionalidad" en las decisiones.

En el episodio tuvo intervención la Policía Federal Argentina (PFA) y detuvieron a al menos 12 personas, aunque la información todavía no fue confirmada por fuentes oficiales. Además, los efectivos apresaron de manera violenta a Facundo Tedeschini, camarógrafo de la señal de noticias A24, que se encontraba cubriendo la protesta en las inmediaciones del Congreso.

La protesta fue impulsada por integrantes de Greenpeace en coincidencia con la sesión en la Cámara alta, donde está previsto votar cambios en la normativa que regula la protección de áreas glaciares y periglaciares. El tratamiento del proyecto generó cuestionamientos de organizaciones ambientalistas, que advierten sobre un posible retroceso en los estándares de preservación.

De acuerdo con lo trascendido, la iniciativa impulsada por el oficialismo redefine el alcance de la protección sobre el ambiente periglacial con el objetivo de habilitar proyectos vinculados a la megaminería y a la explotación de hidrocarburos. Además, se buscaría modificar artículos centrales vinculados al resguardo de recursos hídricos y ampliar la autonomía de las provincias en la administración de esos territorios.

La Libertad Avanza ajusta la reforma de la Ley de Glaciares

A pocas horas de la sesión prevista para este jueves a las 11, el oficialismo negocia modificaciones de último momento en el proyecto de reforma de la Ley de Glaciares con el objetivo de garantizar la media sanción en la Cámara alta. El expediente no tenía asegurado el respaldo pleno de los aliados, lo que obligó a revisar el texto que había sido dictaminado en comisiones.

En la misma jornada, el Senado tratará además el acuerdo entre Mercosur-Unión Europea y el pliego del ex diputado Fernando Iglesias como embajador ante ese bloque regional, en una sesión que se anticipa extensa y con varios temas sensibles.

Según trascendió en el ámbito parlamentario, los cambios en la iniciativa ambiental fueron conversados con el bloque de la Unión Cívica Radical y con la senadora Flavia Royón, representante de Salta y alineada con el gobernador Gustavo Sáenz, cuyos votos aparecen como clave para la definición del proyecto.