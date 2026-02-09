Un operativo policial de alto impacto realizado en la ciudad de Victoria culminó con la detención de cuatro personas, entre las que se encontraba un joven de 23 años prófugo de la Justicia de Rosario por una causa de homicidio. El procedimiento se llevó a cabo tras una investigación que alertó sobre la presencia del sospechoso en una vivienda de alquiler diario.

El allanamiento tuvo lugar cerca de las 23:40 de este domingo en un inmueble ubicado en calle Passo, entre 25 de Mayo y Alem. Hasta allí llegó un grupo de trabajo conformado por personal de Investigaciones, Toxicología y Operaciones, encabezado por el Jefe Departamental, quienes tras un despliegue cauteloso lograron ubicar a los cuatro hombres en el interior de la finca.

Al realizar las identificaciones de rigor, los efectivos confirmaron que el joven de 23 años, con domicilio en la provincia de Santa Fe, poseía un pedido de detención activo fechado el 9 de enero de 2026. La solicitud provenía del Ministerio Público de la Acusación de Rosario, a cargo de la fiscal Marisol Fabbro, en el marco de una investigación por un homicidio ocurrido en 2025.

Junto al prófugo fueron aprehendidos otros tres hombres de 28, 18 y 17 años, quienes quedaron vinculados a la causa bajo la figura de encubrimiento. En el caso particular del detenido de 28 años, su situación procesal se agrava ya que también se encuentra imputado por amenazas con arma blanca en un contexto de violencia familiar, a raíz de una denuncia que su propia madre había radicado horas antes del procedimiento.

La fiscal en turno de Victoria, Dra. Flavia Villanueva, tomó intervención en el hecho y dispuso el traslado de los mayores de edad a la Alcaidía de Jefatura. Por su parte, el adolescente de 17 años fue entregado a sus progenitores, mientras avanzan las diligencias para coordinar el traslado del principal acusado a la provincia de Santa Fe.