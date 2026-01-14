Personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal de la Policía de Gualeguaychú llevó adelante este miércoles, alrededor de las 12 del mediodía, un procedimiento en el barrio Don Pablo 2, en el marco de una causa judicial por tenencia ilegítima de arma de fuego.

Según se informó oficialmente, en una primera instancia se realizaron allanamientos y registros domiciliarios en una vivienda vinculada a la investigación, los cuales arrojaron resultado negativo. Posteriormente, y conforme a lo dispuesto por el oficio judicial correspondiente, los efectivos procedieron a la localización del principal involucrado.

El hombre fue hallado en la zona de boulevard De María e Ituzaingó, donde se realizó una requisa personal. En ese contexto, el individuo hizo entrega voluntaria de un arma de fuego de puño, tipo revólver, junto a seis cartuchos del mismo calibre.

Al no contar con la documentación habilitante para la tenencia del arma, se procedió al secuestro del revólver y la munición, quedando ambos elementos a disposición de la Justicia por resultar de interés para la causa en curso.

En el operativo participaron el subjefe departamental, el segundo jefe de Operaciones y Seguridad, personal de la Comisaría Octava y efectivos de la Guardia Especial. La investigación es llevada adelante por la Fiscalía a cargo del doctor Pascual Lucas.