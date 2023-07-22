Según se informó, aproximadamente a las 23, se hizo presente en sede de Comisaría Primera una mujer de 38 años, quien realizó una denuncia contra su ex pareja por intento de femicidio, sobre quien rigen medidas de restricción por violencia de género.

El agresor, de 38 años, pasadas las 21 de este viernes se presentó en la casa de la víctima y, tras amenazarla con un cuchillo, la subió a su camioneta llevándosela a la fuerza del lugar, hasta llegar a una zona de descampados ubicada en el noroeste del ejido urbano.

En ese lugar, el atacante descendió del rodado junto a la mujer, comenzó a golpearla y a amenazarla, para posteriormente subirla nuevamente a la camioneta y retirarse ambos del lugar.

Al ir circulando sobre tránsito pesado, sobre Av. Arturo Frondizi, la denunciante logra abrir la puerta de la camioneta y descender para pedir ayuda. Un joven que circunstancialmente pasaba en un motovehículo, la asistió y trasladó a la denunciante hacia sede de Comisaría Primera.

En sede policial se realizaron las actuaciones de rigor. La mujer fue examinada por el médico policial en turno, quien determinó que la denunciante posee lesiones de carácter leves. Simultáneamente, los efectivos policiales de diferentes dependencias se dispusieron a realizar la búsqueda y localización del sujeto denunciado y del vehículo en el que se desplazaba.

Como resultado de las tareas llevadas a cabo, siendo aproximadamente las 3:30 de la madrugada, efectivos policiales logran localizar en la zona del Barrio Las Mandarinas al sujeto denunciado, quien al notar la presencia policial intenta darse a la fuga, siendo aprehendido por los efectivos.

Cabe mencionar que el sujeto se resistió en todo momento a ser detenido, por lo cual se produjo un forcejeo con los efectivos, logrando finalmente ser reducido y trasladado a sede de Comisaría Primera, donde por disposición de la fiscalía en turno queda alojado en alcaldía a disposición de la Justicia. (Fuente: La Pirámide).