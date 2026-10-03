En horas de la tarde noche de este viernes, personal policial del Comando Radioeléctrico, mientras realizaba recorridas preventivas, fue comisionado a inmediaciones de calles Ayacucho y 3 de Caballería, debido a la presencia de una persona que se encontraban ofreciendo servicios de cuidado de vehículos y ocasionando molestias a los transeúntes.



Constituidos en el lugar, los funcionarios procedieron a demorar a un hombre cuyas características físicas coincidían con las aportadas previamente. Al intentar identificarlo, el mismo adoptó una actitud agresiva, intentando eludir al personal policial y negándose a aportar sus datos de identidad.



Ante esta situación, se pone en conocimiento de la Fiscalía en turno, quien dispuso su aprehensión y traslado a Jefatura Departamental, tratándose de un hombre de 39 años, quedando a disposición de la Justicia por el delito de Resistencia a la Autoridad.