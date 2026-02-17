Un hombre de 34 años, domiciliado en la provincia de Buenos Aires, fue aprehendido durante la madrugada de este martes en inmediaciones del Corsódromo, acusado del delito de resistencia a la autoridad.

El hecho ocurrió alrededor de la 1:40, cuando personal de la Comisaría Segunda realizaba una recorrida preventiva por la zona del Corsódromo, sobre calle Maestra Piccini. En ese contexto, los efectivos fueron requeridos en el sector de ingreso N°1, donde personal de seguridad tenía demorado a un masculino que se encontraba alterado e intentando agredir a personas presentes.

Al llegar al lugar, los funcionarios constataron que integrantes del Grupo Especial intervenían para reducir al hombre, quien, en aparente estado de ebriedad, generaba disturbios en el sector de tribunas y alteraba el normal desarrollo del evento.

Según se informó, al ser retirado del lugar el individuo adoptó una actitud aún más agresiva, intentando agredir a uno de los efectivos e incluso procurando tomar una piedra. Ante esta situación, fue inmediatamente reducido y aprehendido.

Informado de lo sucedido, el Fiscal de Propiedad en turno dispuso su aprehensión y traslado a sede policial, donde quedó alojado a disposición de la Justicia en el marco de la causa por el supuesto delito de Resistencia a la Autoridad.