Un nuevo escándalo relacionado a Gran Hermano sacudió a la farándula cuando trascendió que Luciana Martínez, ex participante del reality en 2024, fue detenida en el barrio porteño de Palermo luego de que un turista estadounidense la acusara de robo en un hotel de la zona.

Según informaron fuentes policiales, la investigación se inició tras la denuncia de un hombre de 40 años, oriundo de Estados Unidos, que aseguró haber sido víctima de un robo por parte de dos personas en el hotel donde se alojaba.

De acuerdo con el relato del denunciante, a las 6.45 de la mañana ingresó al hotel acompañado de las dos personas que había conocido en un boliche. Los tres subieron a la habitación y compartieron bebidas alcohólicas.

El hombre contó que se quedó dormido y, al despertar cerca del mediodía, se encontró solo. Fue en ese momento cuando notó que le faltaban su pasaporte y un reloj, objetos de valor que estaban en la habitación.

Las fuentes policiales confirmaron que los dos sospechosos ya fueron identificados y son buscados por la Policía. Si bien no dieron detalles sobre la identidad de la segunda persona, sí reconocieron que una de ellas es la ex participante de Gran Hermano.

Quién es Luciana Martínez, la ex Gran Hermano señalada como “viuda negra” por un turista estadounidense

Luciana Martínez, de 32 años, es oriunda de Pico Truncado, Santa Cruz. Su paso por Gran Hermano 2024 fue recordado por el fuerte impacto que generó su historia personal: ingresó a la casa con su identidad varonil y, en pleno programa, mostró su transformación y se presentó con su nuevo nombre y look.

La bailarina, que también tiene un perfil de contenido erótico en redes sociales, sorprendió al público y a su propia familia con su decisión. En su presentación, llegó a contar que tenía “dos hermanos que estuvieron presos” en Santa Cruz y que su vida había estado marcada por caminos difíciles.

Ahora, su nombre vuelve a estar en el centro de la escena, pero por un hecho policial que conmocionó a Palermo y que la tiene como protagonista de una investigación por robo.