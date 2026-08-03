Victoria Cantero, una joven de 25 años, fue detenida en Chaco acusada de asesinar a su novio de una puñalada y tras una discusión, indicaron fuentes del caso a Infobae.

Todo comenzó este domingo, cerca de las 10 de la mañana, cuando Matías Julián Alvárez Guardia, de 29 años, ingresó al Hospital Julio C. Perrando por sus propios medios, pero gravemente herido: había sido trasladado por un amigo, identificado como Facundo Cantero, su cuñado.

La víctima ingresó a quirófano debido a una herida grave por arma blanca en el tórax, del lado derecho. Álvarez no resistió la operación y falleció por un shock hipovolémico que causó un paro respiratorio, detallaron las fuentes.

Cantero señaló a los investigadores que había recibido un llamado de su amigo, en el que le pedía que vaya a su casa, en inmediaciones de la calle Donovan. Al llegar, lo encontró con la lesión descripta tirado en la vereda.

De acuerdo a medios locales, la pareja mantenía una relación conflictiva, atravesada por varios eschos de violencia. Fuentes del círculo íntimo de Julián relataron a DataChaco que se habían separado pero, poco tiempo atrás, decidieron retomar el noviazgo.

Según esos testimonios, los episodios de agresividad por parte de la joven eran frecuentes. Mencionaron que, en una oportunidad, la joven le rompió el parabrisas del auto, lo arañaba, lo golpeaba incluso delante de sus amigos y llegó a patear reiteradamente el portón de la casa de la víctima durante algunas discusiones.

Además, señalaron que Julián mantenía una amistad de muchos años con el hermano de la acusada, previo a la relación sentimental.

De acuerdo a esta versión, “la familia le decía que se tenía que alejar de ella porque era peligrosa”, contaron al medio chaqueño personas cercanas al joven.

La imputada fue trasladada a sede fiscal para prestar declaración ante la Fiscal de Investigación Ana González de Pacce, precisaron las fuentes. La joven será notificada formalmente de la imputación por homicidio agravado.

Mientras tanto, la investigación continúa con la recepción de testimonios de familiares, amigos y personas cercanas a la pareja con la finalidad de reconstruir las circunstancias que desencadenaron el crimen.

“Tóxica, enferma”: el duro mensaje de la hermana de la víctima

Tras el crimen, la hermana de la víctima publicó un duro mensaje en sus redes sociales en la que se refería a la supuesta homicida. “¡Que se haga viral y pido justicia por mi hermano... Lo mato sin compasión!“, remarcó.

Luego, hizo referencia al hecho: “No sé pudo defender, ojalá te pudras en la cárcel. Sabías muy bien dónde apuñalarlo Para que no sobreviviera... ¡Destruiste una familia!“.

“¡Yo me voy a encargar que no salgas nunca más de la cárcel! ¡Te llevaste lo que más amo en la vida!“, prometió.

Y cerró: “Hay un Dios que todo lo ve! Y vas a sufrir en carne propia lo que hiciste, ¡tóxica! ¡Enferma!“.