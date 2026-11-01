Una mujer de 25 años fue aprehendida este viernes por personal policial luego de ser retenida por el propio comerciante al que intentó engañar. El ardid quedó al descubierto cuando el dueño del negocio corroboró que los pagos nunca habían ingresado a su cuenta.

Todo se inició a raíz de un alerta emitido por el operador de la Sala del Comando Radioeléctrico, que comisionó a efectivos de la Comisaría Segunda tras un llamado de emergencia del propietario del comercio. El hombre manifestaba que tenía retenida en el lugar a una clienta a la que señalaba como autora de maniobras fraudulentas reiteradas.

De acuerdo con la investigación preliminar, la sospechosa habría concretado diversas compras simulando pagos mediante transferencias bancarias falsas, un modus operandi que se volvió frecuente en los comercios de cercanía y que obliga a los comerciantes a extremar recaudos.

A disposición de la Justicia

Ante la denuncia y la retención de la sospechosa, se dio aviso inmediato al fiscal en turno, quien dispuso la aprehensión formal de la joven, de 25 años.

La imputada fue trasladada y alojada en las instalaciones de la Comisaría de Minoridad, donde permanece alojada a la espera de ser indagada por la autoridad judicial interviniente en la causa, caratulada preventivamente como delito de estafa.